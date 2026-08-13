Luis Cordero cuestiona traslado de reos de alta peligrosidad a La Laguna y acusa una estrategia "muy en el estilo Bukele"

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó el traslado "al estilo Bukele" de reos de alta peligrosidad al penal talquino de La Laguna, procedimiento realizado en el marco de la denominada "Operación Cancerbero".

En entrevista con radio Universo, Cordero sostuvo que la medida respondería a una estrategia comunicacional del Gobierno, señalando que "forma parte de probablemente una estrategia de comunicación del Gobierno, no cabe ninguna duda, muy en el estilo Bukele".

Sin embargo, el exsecretario de Estado advirtió sobre los riesgos asociados a exhibir públicamente este tipo de procedimientos y afirmó que "hay que tener mucho cuidado en general, porque usted está mostrando los traslados y cuando usted los hace públicos, también hay temas de seguridad".

Asimismo, cuestionó el modelo penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y señaló que este "descansa en un autoritarismo total". En ese sentido, sostuvo que "si hay algo que distingue la pena en un Estado democrático de un trato cruel y inhumano, es que el Estado, a una persona que debe cumplir la pena, debe permitirle posibilidades de reinserción. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos".

Cordero también criticó el momento escogido para difundir el operativo y afirmó que "esto es una estrategia de comunicación a esta hora de la mañana donde los televisores están prendidos (...) Tampoco me sorprende. Forma parte de la estrategia original de campaña en este ámbito, con la denominación del Plan Cancerbero".

Finalmente, el exministro planteó reparos respecto del futuro del sistema penitenciario y advirtió que, pese al despliegue del operativo, "Pero de nuevo, al Gobierno le queda tres años y medio y yo tengo una preocupación por el estrés del sistema penitenciario".

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