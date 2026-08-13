Diputado Ramírez califica de "incómodo" no informar a Alvarado sobre recurso al TC y reconoce "error de comunicación interna"

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó la polémica generada luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no informara al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sobre el ingreso de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por la indicación de servicios básicos de la megarreforma.

En conversación con Tele13 Radio, Ramírez reconoció que existió una falla de coordinación al interior del Ejecutivo y señaló que “no vale la pena ocultar que aquí huno un error de comunicación interna y que tal cual como dijo el ministro del Interior, a alguien se le olvidó llamarlo por teléfono, eso es evidente y hay que corregir los canales de comunicación interna para que esto no se vuelva a repetir".

En esa línea, el timonel de la UDI recalcó que "acá no hay roces, ni contiendas de competencias, ni nada por el estilo. Acá lo que hay es un error de comunicación interna. El mismo Claudio Alvarado lo dijo ayer (miércoles) con toda claridad y yo lo comparto, porque esto es así”.

Ramírez sostuvo que la decisión de presentar un veto corresponde al Ministerio de Hacienda, junto con la Segpres, y reconoció que para Alvarado la situación resulta incómoda.

“La decisión de presentar un veto corresponde a Hacienda (...) junto con la Segpres, tomaron una decisión, pero por supuesto que para él es incómodo, el hecho de que tomada la decisión que eso no se comunique al ministro Alvarado”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la UDI lamentó que la controversia termine desviando la atención de uno de los principales logros del Ejecutivo y sostuvo que “Todo esto el peor efecto que tiene es que mancha un triunfo brutal del Gobierno, estamos hablando del proyecto de Reconstrucción, que es muy complejo, muy difícil, es un triunfazo del Gobierno en tiempo récord. Nadie ha sacado un proyecto así en 3 meses y en vez de estar celebrando estamos hablando de errores de comunicación interna”, subrayó.

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