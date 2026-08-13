Presidente Kast califica como "día histórico" traslado de reos de alta peligrosidad a cárcel La Laguna de Talca

El presidente José Antonio Kast calificó como "un día histórico" el traslado de reos de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, en el marco de la "Operación Cacerbero".

Durante un acto realizado al interior de este recinto de alta seguridad, ubicado a 10 kilómetros de la capital del Maule, el mandatario destacó el operativo y afirmó que "este es un día histórico donde podemos ver un nuevo esquema de cómo enfrentar el tema carcelario".

Más adelante, señaló que "tenemos que lograr un cambio radical en temas de cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites, y eso requiere una manera efectiva rápida de poder enfrentarlo, pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales".

Luego, reiteró que "hoy día es un día histórico, porque a partir de hoy (jueves) comienza un cambio de mano importante de acuerdo a las mismas facultades que tiene hoy día Gendarmería, pero que tienen que ser revisadas desde el punto de vista legislativo para también poder avanzar en que esto se implemente en cada unidad de Chile".

Además, el Presidente informó que el megaoperativo contempla el traslado de cerca de 400 reos, cifra que aumentará durante los próximos días.

Finalmente, Kast advirtió que el operativo por sí solo no es suficiente y sostuvo que "esto no basta, tenemos que avanzar en un plan acelerado de mejora de infraestructura carcelaria para poder dar solución a uno de los problemas principales que nos plantean a todos los ciudadanos, que es la seguridad".

PURANOTICIA