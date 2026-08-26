Cuatro detenidos por homicidio frustrado de adolescente atacado con hacha en Pudahuel

Efectivos del OS9 de Carabineros detuvieron a cuatro sujetos por el homicidio frustrado de un adolescente de 17 años, cometido el viernes pasado en la comuna de Pudahuel. La víctima se encuentra hospitalizada en riesgo vital.

Los hechos ocurrieron en pasaje El Arado, donde el menor de edad fue atacado con cuchillos y con un hacha. Una menor de 15 años que lo acompañaba y el padre de esta también resultaron lesionados cuando intentaron proteger a la víctima.

Posteriormente, el adolescente fue trasladado hasta un centro asistencial del sector y, debido a la gravedad de sus lesiones, derivado al Hospital San Juan de Dios, donde se mantiene internado en riesgo vital.

La investigación permitió identificar a los agresores y detenerlos. Se trata de G.A.S.L., 21 años; J.E.D.CH., 41 y E.M.S.C., 28. Junto con ellos cayó J.A.S.L. 24 años, por porte de armas. Todos son chilenos con antecedentes policiales por diferentes delitos.

Los cuatro fueron formalizados en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Los tres imputados por el homicidio frustrado quedaron en prisión preventiva, mientras que para el detenido por ley de armas se decretó firma mensual.

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