Cuatro detenidos por conducción temeraria en Costanera Norte: uno de ellos iba ebrio y con licencia falsa

Carabineros de la 32ª Comisaría de Tránsito y Carreteras realizó nuevas detenciones por conducción temeraria en la Costanera Norte, sector Lo Curro de la comuna de Vitacura, donde permanentemente se registran este tipo de delitos (más de 160 km/h).

En un nuevo servicio preventivo y control de velocidad realizado la noche de este sábado, los efectivos policiales detuvieron a conductores circulando a velocidades considerablemente superiores a las permitidas, que en la autopista es de 100 km/h.

Uno de los procedimientos involucró a un automóvil marca Cupra, cuyo conductor fue detectado circulando a 161 km/h. En otro control, Carabineros sorprendió a un Mini Cooper circulando a 163 km/h, poniendo en grave riesgo a los demás usuarios de la vía.

Asimismo, un motociclista fue detectado desplazándose a 202 km/h, siendo detenido y puesto a disposición de la justicia.

Un cuarto procedimiento involucró al conductor de automóvil Mercedes-Benz que circulaba a 185 km/h. Al momento de su fiscalización se estableció, además, que los hacía en estado de ebriedad, portaba una licencia de conducir falsificada y mantenía vigente una medida cautelar que le prohibía conducir vehículos motorizados.

En este caso, el incumplimiento de dicha medida configura además el delito de desacato, antecedente que fue incorporado al procedimiento y puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Carabineros advirtió que la velocidad excesiva no es solo una infracción. Cuando se supera en 60 km/h el límite máximo permitido, constituye un delito, y a esas velocidades cualquier imprevisto puede terminar con consecuencias fatales.

Uno de los casos más mediáticos involucró a la periodista Ivette Vergara, quien fue detenida el domingo 16 de agosto pasado y formalizada al día siguiente por conducción temeraria a 161 km/h en ese mismo tramo de la Costanera Norte.

PURANOTICIA