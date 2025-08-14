Cuatro coroneles de Gendarmería son destituidos tras ser descubiertos viajando con licencia médica

Gendarmería de Chile anunció la desvinculación de cuatro coroneles del alto mando que fueron sorprendidos viajando al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Esta medida, anunciada por el director nacional subrogante, Rubén Pérez, se produce después de que un informe de la Contraloría General de la República revelara esta grave falta en la institución.

El director Rubén Pérez señaló que esta decisión busca ser una acción ejemplificadora. "Esta medida se tomó en materia de exigencia a aquellos altos mandos que tienen el deber de fiscalizar el funcionamiento del servicio", explicó. Pérez lamentó la pérdida de personal, pero recalcó que se deben "tomar decisiones ejemplarizadoras en el contexto del orden y de la probidad administrativa".

Además de la destitución de los cuatro coroneles, un quinto funcionario, que ocupa un cargo de dirigente sindical, está siendo investigado a través de un sumario.

El informe de la Contraloría había revelado que un total de 1.067 funcionarios de Gendarmería viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. Tras conocerse el reporte, Gendarmería había adelantado que revisaría cada caso de forma individual y que tomaría las acciones administrativas necesarias para garantizar la probidad.

