Cuatro condenados a presidio perpetuo por 37 asaltos a la salida de bancos en la Región Metropolitana

El tribunal condenó a varios imputados a presidio perpetuo y a otros a penas de 10 y 15 años por una serie de robos con violencia e intimidación cometidos entre 2021 y 2022.
El Sexto Tribunal Oral Penal de Santiago condenó a Luis Arturo Hinojosa Rojas a la pena de presidio perpetuo en calidad de autor de nueve delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación, dos robos con violencia y/o intimidación frustrados y tres delitos consumados y calificados de robo con violencia, en la modalidad de salida de bancos, perpetrados entre 2021 y 2022 en diversas comunas de la Región Metropolitana.
En fallo unánime y en la misma causa, el tribunal también condenó a Sergio Dante Véliz Villablanca a presidio perpetuo como autor de cinco delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación, un sexto frustrado y un delito consumado y calificado de robo con violencia, cometidos entre junio y noviembre de 2021.
En el caso del acusado Rodrigo Andrés San Martín Acevedo, el tribunal le impuso la pena de presidio perpetuo como autor de seis delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación, un séptimo frustrado y un delito consumado y calificado de robo con violencia, perpetrados entre marzo de 2021 y junio de 2022.
En la causa, el tribunal también condenó al acusado Pedro Pablo Contreras Baeza a la pena de presidio perpetuo como autor de cinco delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación y tres delitos consumados y calificados de robo con violencia, perpetrados entre junio de 2021 y junio de 2022.
En tanto, Marco Antonio Solís Huenchuleo y Julio Jorge Cortez Riveros deberán cumplir sendas penas de cumplimiento efectivo de 15 años y un día de presidio efectivo como autores de dos delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación, respectivamente, cometidos entre julio y octubre de 2021.
Finalmente, Luis Andrés Fuentes Mansilla deberá purgar 10 años y un día de reclusión como autor de tres delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación, cometidos entre julio de 2021 y julio de 2022.
