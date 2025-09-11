Cuadro viral deja a expresidenta Bachelet fuera de la conmemoración del 11-S en La Moneda

La expresidenta Michelle Bachelet no estará presente en la ceremonia de este miércoles en el Palacio de La Moneda que conmemora los 52 años del Golpe de Estado de 1973. Su inasistencia, confirmada por su entorno, se debe a un cuadro viral que la mantiene con reposo.

La ausencia de Bachelet se suma a las ya anunciadas de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, lo que convierte a este acto en una conmemoración sin los últimos tres exmandatarios de la Concertación.

Desde el entorno de Frei Ruiz-Tagle informaron que se excusó de participar en el evento, ya que se encuentra en España para asistir a las actividades del Chile Day en Madrid. Por su parte, Ricardo Lagos, quien se retiró de la vida pública a principios de 2024 para privilegiar su salud, también comunicó su inasistencia con antelación.

Esta es la segunda vez en el año que la expresidenta Bachelet se ve obligada a ausentarse de un evento en La Moneda por motivos de salud.

En marzo pasado, no pudo asistir a la promulgación de la reforma de pensiones debido a un resfrío.

