Cruz-Coke valoró que Evelyn Matthei pusiera fin al conflicto con José Antonio Kast

El parlamentario de Chile Vamos sostuvo que "hubo una campaña de bots que estaban relacionados al Partido Republicano", pero reconoce nobleza de José Antonio Kast al aceptar que "las redes sociales han sido mal usadas".
Luciano Cruz-Coke, senador de Evópoli e integrante del equipo político del comando de Evelyn Matthei, valoró que su candidata pusiera fin al conflicto con José Antonio Kast por los bots, luego que en el encuentro empresarial Enade 2025 la abanderada de Chile Vamos le dijera al republicano “te perdono y doy vuelta la página”.
“(Lo hizo) porque nosotros hemos sido consistentes, por lo menos desde el comando, primero de que acá hubo, y esto está consignado en al menos cuatro medios distintos, de que acá hubo una campaña de bots que estaban relacionados al Partido Republicano. O sea, eso es indesmentible, lo sabe también José Antonio Kast, por eso que yo creo que acepta de buen grado finalmente, y también con una nobleza que hay que reconocerle, que acepta también de alguna forma que las redes sociales han sido mal usadas”, comentó Cruz-Coke en entrevista con Radio Agricultura.
Y luego agregó: “Pero por otra parte también hemos dicho, paremos la tontera. Acá hay mucha gente que está dando por descartada a Jeannette Jara de entrada, cuando Jeannette Jara en todas las encuestas marca cerca de 30 puntos, y si pasa con una diferencia de 10 puntos o 12 puntos respecto del segundo, va a ganar la elección, porque aquí hay acontecimientos políticos".
El parlamentario de Chile Vamos remarcó, además, que su sector debe “dar señales de que la oposición está pensando en un proyecto común alternativo para ofrecerle a Chile respecto de este mal gobierno”.
Consultado si las palabras de Matthei fueron derechamente una señal de cara a la segunda vuelta, Cruz-Coke respondió: “Bueno, sí, yo creo, de alguna forma, porque en campaña se dicen muchas cosas”.
Asimismo, planteó que “uno dice cosas en campaña, pero tiene que también tener la ponderación a las virtudes cardinales, entre otras, la prudencia. Hay que ser prudente. Uno, en política, como en toda la vida, creo yo, puede ir a la pelota, pero no a la canilla”.
