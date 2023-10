“Criterio Valencia”: Comisión de la Cámara aprueba proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la sala el proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso de forma clandestina al territorio nacional.

La iniciativa conocida como “Criterio Valencia” nació tras el instructivo desplegado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego que se conociera que gran parte de las personas detenidas por el asesinato carabinero Daniel Palma no contaban con documentos de identificación.

"El que hiciere ingreso al territorio nacional de manera clandestina, por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales", indica el texto.

En ese sentido, el proyecto establece que "se procederá siempre a la expulsión del extranjero del territorio nacional una vez cumplida la pena en términos de los incisos precedentes".

Además, se detalla que "no se aplicará a extranjeros que reúnan las condiciones para ser reconocidos como refugiados en Chile, siempre que en este caso provengan directamente del territorio donde su vida o libertad esté amenazada”.

“Tampoco se aplicará a niños, niñas o adolescentes o al padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal", se agrega.

También, señala como uno de los requisitos para ordenar la prisión preventiva "cuando no fuese posible determinar la identidad de la persona o bien si, no siendo turista, no cuente con rol único nacional".

Al respecto del proyecto, el presidente de la comisión, diputado Andrés Longton (RN), aseguró que quienes ingresan "por la frontera, no tiene ningún tipo de sanción. El porcentaje de expulsión es cada vez más bajo y esa sanción va a ser prioritariamente la expulsión".

"Aprobamos un procedimiento expedito para que una persona sometida a un control de detención se le tomen sus huellas, se tenga su identidad y posteriormente pueda ser expulsado a su país de origen", añadió.

