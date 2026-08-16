Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 35% y desaprobación sube a 55%

La evaluación del Presidente José Antonio Kast volvió a mostrar señales contrapuestas en la última encuesta Agenda Criteria publicada este domingo: Mientras su aprobación se mantuvo en 35%, la desaprobación aumentó tres puntos y llegó al 55%.

El sondeo, realizado el 13 de agosto mediante un panel online, mantiene al mandatario por tercera semana consecutiva en un rango de aprobación de entre 34% y 35%. Sin embargo, el resultado se encuentra por debajo de los niveles registrados durante junio, cuando su respaldo llegó a ubicarse entre 39% y 40%.

El aumento de la desaprobación estuvo acompañado por una caída de tres puntos entre quienes declararon no saber o no tener una opinión sobre la gestión presidencial. Este grupo pasó de 13% a 10%.

De esta manera, la fotografía de esta semana muestra un escenario de mayor distancia entre las evaluaciones positivas y negativas del Gobierno, pese a que el respaldo al Presidente no experimentó variaciones respecto de la medición anterior.

La encuesta también abordó la percepción ciudadana respecto de algunas de las principales áreas de gestión del Ejecutivo. Entre ellas, seguridad y migración aparecen como ámbitos donde la evaluación es mayoritariamente crítica.

En materia de seguridad, un 54% de los consultados considera que el desempeño del gobierno ha sido “peor o mucho peor de lo que esperaba”, mientras que un 19% estima que ha sido “mejor o mucho mejor” de lo esperado.

La situación es similar en migración: un 47% evalúa negativamente el control migratorio desarrollado por el Ejecutivo, frente a un 25% que considera que los resultados han sido mejores o mucho mejores de lo esperado.

La seguridad, además, se mantiene como la principal prioridad ciudadana. Un 73% de los encuestados señaló que prefiere privilegiar la seguridad pública incluso si ello implica ceder algunas libertades individuales. La opción es mayoritaria entre los sectores de derecha, centro e izquierda.

Respecto de las causas de la actual situación de seguridad, un 35% atribuyó la responsabilidad principalmente a problemas heredados del gobierno anterior, mientras que un 32% apuntó a una combinación de factores y un 27% responsabilizó a las decisiones de la actual administración.

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