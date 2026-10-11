Encuesta Criteria: 43% rechaza tercera candidatura de Bachelet y aprobación de Kast cae a 27%

La encuesta Criteria difundida hoy arrojó que el 43% está en desacuerdo mientras que el 38% respalda la opción de una tercera candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. El resto se declara indiferente.

Además, un 51% señala que sería poco o nada probable que vote por Bachelet en 2029 mientras que el 44% considera probable o muy probable su voto en favor de la expresidenta. Un 5% no lo tiene claro.

En tanto, la aprobación del Presidente José Antonio Kast baja 3 punto porcentuales, llegando a 27% respecto de la semana anterior, mientras que la desaprobación sube a 64% (+4 puntos) y un 9% declara no saber (-1).

La serie de las cuatro primeras semanas de gobierno (3.208 casos) arroja una aprobación de 44% en comparación con el 29% que muestra la aprobación de las últimas 4 semanas (3.208). Las mayores bajas relativas en la aprobación del presidente se dan entre votantes de Parisi y de Matthei en primera vuelta.

Por otra parte, sólo para el 18% de los encuestados la gestión del gobierno ha superado las expectativas. Para el 82% ha estado por debajo de sus expectativas. Incluso entre los votantes de Kast en primera vuelta hay más encuestados que se inclinan por la opción “ha estado por debajo de mis expectativas”.

PURANOTICIA