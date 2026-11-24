Con un arma blanca y una pistola en su poder, Carabineros detuvo a un sujeto de 26 años que amenazó de muerte a funcionarios del Centro Ambulatorio de Salud Mental y Psiquiatría (Cosam) de Pudahuel.

Al llegar al recinto, los uniformados procedieron a fiscalizar al sujeto, y durante la revisión, se constató que mantenía un cuchillo tipo cocinero al interior de su mochila.

Además, el sujeto intentó ocultar una pistola que portaba a la altura de la cintura al momento de advertir la presencia de los efectivos de la policía.

En el lugar, el personal policial se entrevistó con los dos subdirectores del centro de salud, quienes señalaron que el detenido los amenazó de muerte. También dijo que mataría a todas las personas que se encontraban en el recinto.

El detenido registra antecedentes penales y mantiene una medida cautelar de firma mensual por el delito de receptación.

Cabe hacer presente que el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención durante la jornada de este martes.

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