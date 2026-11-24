Después de cinco horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la mayoría de las enmiendas realizadas por el Senado al proyecto de Presupuesto 2027, pero rechazó y envió a una comisión mixta materias vinculadas a 10 partidas.

El grueso de las enmiendas se respaldó por la unanimidad de 138 votos a favor. Luego, por medio de cerca de 40 votaciones separadas, quedaron rechazadas las siguientes materias:

- Congreso Nacional: la reposición de la asignación entregada a los expresidentes de la República.

- Interior, Mujer y Cultura: la restitución de dineros a las partidas.

- Agricultura, el rechazo del Senado a la partida.

- Justicia: transferencias a los sitios de memoria.

- Trabajo: capítulo del Sence.

- Vivienda: en Serviu el subsidio de protección del patrimonio familiar.

- Deportes: montos repuestos al Instituto Nacional del Deporte.

- Seguridad Pública: eliminación del Senado de aportes a seguridad municipal.

La comisión mixta estará integrada por los diputados Agustín Romero (Rep), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (FA), Daniel Manoucheri (PS) y Diego Schalper (RN), y por los senadores Javier Macaya (UDI), Paulina Vodanovic (PS), Daniella Cicardini (PS), Rodolfo Carter (IND-Rep) y María José Gatica (RN).

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