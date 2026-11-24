Complicaciones en los desplazamientos de miles de pasajeros provocó la interrupción parcial de la Línea 5 del Metro de Santiago, que durante la mañana de este martes 24 de noviembre debió suspender sus operaciones en ocho estaciones debido a una falla técnica en la vía.

La contingencia se concentró en las inmediaciones de la estación Pedrero, donde se reportó presencia de humo durante las primeras horas de la jornada. El episodio tuvo un antecedente durante la noche del lunes, cuando usuarios del tren subterráneo alertaron sobre fuego en ese mismo sector, por donde el trazado ferroviario se encuentra a nivel de superficie.

Como consecuencia de esta situación, la Línea 5 quedó operativa solamente en sus extremos: desde Plaza de Maipú hasta Ñuble. Esto significa que los pasajeros que necesitan desplazarse hacia el sector de Vicente Valdés o desde ese punto hacia el centro de Santiago deben buscar alternativas de transporte.

La interrupción comprende las ocho estaciones ubicadas entre Rodrigo de Araya y Vicente Valdés. En ese recorrido se encuentran Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador y Bellavista de la Florida, además de las dos estaciones que delimitan el tramo afectado.

El impacto se hizo sentir especialmente en avenida Vicuña Mackenna, donde los paraderos comenzaron a recibir una importante cantidad de usuarios que intentaban continuar sus viajes en buses, ante la imposibilidad de utilizar el Metro. La situación coincidió con el inicio de la hora punta matinal, aumentando la demanda por alternativas de traslado.

Para enfrentar las dificultades, el Ministerio de Transportes puso en marcha un plan de contingencia que contempla buses de apoyo para cubrir un recorrido similar al del tramo interrumpido de la Línea 5.

La autoridad también dispuso aumentar la frecuencia y capacidad de los servicios RED 210, 210e, 210v y 213, que circulan por avenida Vicuña Mackenna y que constituyen una de las principales alternativas para los pasajeros afectados por esta suspensión.

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