Cristóbal Urruticoechea lamentó que cuatro diputados del Partido de la Gente votasen por Vlado Mirosevic

Después de un mes de completa incertidumbre, la Cámara de Diputados escogió a Vlado Mirosevic, del Partido Liberal (PL), como nuevo presidente de la Corporación. El otrora vocero del Apruebo se impuso en segunda vuelta a su par de la Democracia Cristiana (DC), Miguel Ángel Calisto, por 77 votos contra 73.

La votación estuvo marcada por una serie de desmarques. Si bien parecía que en el Partido de la Gente (PDG) y la DC tenían un acuerdo para votar por una carta junta a la oposición, finalmente algunos parlamentarios se desmarcaron y terminaron dándole su apoyo a Mirosevic.

Desde la derecha no ocultaron sus críticas a los descuelgues. El diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, "agradeció" a los miembros del PDG "que estuvieron en base a la conversación y al diálogo. Me parece extraño que algunos hayan votado por la izquierda, pero se respeta".

"Se respeta mucho también la figura de Miguel Ángel Calisto, que pretendió generar puentes para tener una mesa de regiones y transversal", agregó.

"Estamos con bastante pena sabiendo que hubo personas de nuestra bancada que no apoyaron a personas de nuestra bancada. Son cosas que pasan en la democracia, seguiremos trabajando con una presidencia que vamos a apoyar en la medida de lo posible, mientras consideramos que se hacen las cosas bien, pero también vamos a ser fuertes y vamos a estar observando todo", complementó el legislador.

Todo apuntaba a que Víctor Pino (PDG) iba a ser la candidatura de la oposición, pero terminó bajándose debido a que no generaba consenso incluso dentro de su propia colectividad.

Al respecto, Urruticoechea agradeció a Pino: "Tuvo un gesto honorable. Él se baja de posiblemente ser la presidencia al darse cuenta que no tenía todos los votos de su bancada a último momento, teniendo claro que tuvieron una votación interna donde él salió ganador, en último momento le dicen que no vamos a concurrir con los votos".

El republicano apuntó a que del PDG, "cinco de nueve votos estuvieron con nosotros. Los otros cuatro: el diputado Oyarzo, la diputada Medina... votaron por Vlado Mirosevic, un representante de la izquierda del Apruebo".

"Aprendimos a conocer a un PDG que perfectamente puede seguir construyendo con nosotros. El mismo que tiene un acuerdo ya firmado para la reforma de pensiones. Son diputados nuevos, y en base a estas mismas votaciones, uno empieza a conocerlos uno a uno", adelantó.

Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, indicó que "aquí no estamos hablando de algo ideológico ni de un proyecto de ley. Estamos hablando de una decisión política, para que el líder del Apruebo no ocupara la testera de la Cámara. Y eso no se concretó, obviamente que es una derrota a cuatro votos".

"Cuatro votos que quizás hubiéramos tenido si hubiera sido distinto el escenario o si hubiéramos tenido más tiempo. Es difícil competir con un Gobierno en ejercicio. Pero estuvimos cerca, y es probable que en unos meses más estemos más cerca aún", añadió.

De todas formas, Longton valoró que la presidencia de la Cámara Baja "no haya quedado en manos del Partido Comunista es un alivio en cierto sentido. Pero igualmente tenemos al otro líder del Apruebo".

