Crispi se niega a responder preguntas de comisión del «Caso Monsalve» y oposición pedirá a Contraloría sanción disciplinaria

La comisión investigadora del «Caso Monsalve» tuvo un repentino final luego que insistentemente Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia, se negara a responder las preguntas que el presidente de la instancia, el diputado Miguel Mellado le formulaba.

Frente a este hecho, el parlamentario decidió dar por terminada abruptamente la sesión luego de que el funcionario se negara a proporcionar información, amparándose en cláusulas de confidencialidad de su contrato.

"Dada la función legal que cumplo como jefe de asesores, no podría compartir las conversaciones con el Presidente de la República", dijo Crispi.

Ante esta situación, Mellado anunció que enviarían los antecedentes a la Contraloría para evaluar una posible multa. "Vamos a pedir que sea sancionado como corresponde, porque no avanzamos nada. Aquí hay un claro intento del Gobierno de silenciar este caso, con instrucciones directas para no responder", agregó.

Por su parte, la diputada Gloria Naveillán cuestionó la legalidad de la cláusula de confidencialidad, sugiriendo que se revisara su aplicación en estos casos. Por otro lado, el diputado Diego Ibáñez defendió al asesor, argumentando que solo estaba cumpliendo con la normativa vigente y que su negativa a responder era legítima.

Durante la sesión, se generaron tensiones entre los parlamentarios, ya que algunos utilizaron su tiempo para hacer reflexiones en lugar de formular preguntas. Esto provocó molestias en el desarrollo del debate y generó enfrentamientos entre los miembros de la comisión.

El diputado Álvaro Carter criticó duramente al asesor y pidió su destitución, señalando que su comportamiento afectaba la transparencia de la gestión pública. Por su parte, Mellado insistió en interrogar al asesor sobre su papel en ciertas decisiones del Gobierno, pero este se mantuvo en su postura de no revelar información protegida.

"Le pidamos al Presidente de la República que destituya al señor Crispi. Es el peor asesor de La Moneda nunca antes visto, ha metido a La Moneda en todos los problemas habidos y por haber, y en vez de que La Moneda pueda avanzar en combatir cosas que realmente están destruyendo nuestro país, lo que ha hecho el señor Crispi, es 'yo no sé, yo no fui, no puedo responder, no sé cómo contrataron a mi señora ahí', ha terminado en un show que ellos han armado", afirmó el diputado.

NIÑO SÍMBOLO

Además, Mellado acusó a Crispi de negarse a responder preguntas clave y de incumplir las instrucciones de la Contraloría, lo que derivará en una solicitud de sanciones en su contra.

"Crispi no quiso entregar la información que le requerimos, a pesar de que la misma Contraloría había indicado que debía hacerlo. Insistentemente le preguntamos lo mismo y se escudó en su contrato. Pero aquí el punto es claro: él es el niño símbolo del silencio del Gobierno en el caso Monsalve", afirmó.

Además, el congresista reveló que existe una moción dentro de la Comisión para solicitarle al Presidente Gabriel Boric la renuncia de Crispi. "Creemos que él es una de las piezas clave en la protección de Monsalve, más que en la protección de la víctima", enfatizó.

Finalmente, el legislador adelantó que la Comisión estará lista para presentar sus conclusiones en un plazo de 15 días, salvo que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, acceda a comparecer en la próxima sesión. "Esperamos que hoy nos confirmen su asistencia. De lo contrario, esta sería la última sesión y procederemos con las conclusiones", concluyó.

