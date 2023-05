Crisis en la frontera de Chile y Perú: Nuevos enfrentamientos son reportados y más de 300 extranjeros varados

Dos funcionarios policiales peruanos fueron agredidos con piedras y elementos contundentes por los ciudadanos migrantes que se encuentran varados en la frontera con Chile.

Se estima que hay más de 300 personas -principalmente de nacionalidad venezolana- esperando cruzar hacia suelo peruano y que no pueden hacerlo por no contar con su documentación.

El sábado ya se habían producidos algunos ataques hacia la policía fronteriza y a vehículos que ingresaban hacia suelo peruano. Por dichas situaciones, se tuvo que cerrar el acceso hacia nuestro país, lo que provocó un tacto de kilómetros.

Pese a que no hay una solución definitiva, el Gobierno ha comentado que sigue en negociaciones con otros países para poder generar un acuerdo y dar posible salida a esta crisis humanitaria.

En tanto, diversas autoridades y agrupaciones de derechos humanos han solicitado crear corredores humanitarios para que los migrantes (en su mayoría venezolanos) para que puedan llegar a su país. El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola solicitó al Ejecutivo la designación de un encargado exclusivo para abordar la crisis migratoria en la frontera.

Una pareja venezolana varada en la frontera indicó al matinal Mucho Gusto de Mega: "Ya llevamos aquí más de una semana, no hay agua, no hay comida, no hay nada. ¿Qué más quieren de uno aquí? Yo lo que digo es que coordinen un autobús, que ellos mismos (la policía peruana) lo escolten hasta un cierto punto que ellos decidan para irnos ya", dijo la mujer.

Sin embargo, pese a que el ministro de Relaciones Exteriores de su país comunicó la disposición de aviones para el retorno de sus compatriotas, un hombre venezolano explicó el por qué ellos prefieren irse en bus. “Al llegar en avión a Venezuela lo que le hacen a uno es maltratarlo, quitarle los derechos, el gobierno de Venezuela no sirve”, dijo el migrante.

"Uno va por tierra, para poder llegar sin represión del gobierno. Entonces, el gobierno del Perú lo que tiene que buscar es una solución, como dijo la compañera, habilitar un bus, uno paga el pasaje, y así uno llega hasta la frontera con Ecuador y así se va yendo", agregó.

PURANOTICIA