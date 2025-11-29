Crisis en la frontera: alcalde de Arica propone corredor humanitario ante tensión con Perú

La crisis migratoria en la frontera norte escaló esta semana, luego de que decenas de extranjeros irregulares intentaran ingresar por Chacalluta, generando bloqueos y tensión ante la presencia militar y la falta de documentación para cruzar hacia Perú.

El alcalde de Arica, Orlando Vargas (PPD), se refirió a la crisis migratoria que afecta la frontera con Perú, luego del anuncio del presidente peruano José Jerí de decretar estado de emergencia en la zona.

La situación se intensificó esta semana, cuando decenas de extranjeros irregulares llegaron hasta el Paso Fronterizo de Chacalluta con la intención de ingresar al país vecino. Sin embargo, la falta de documentación y el despliegue militar en el área derivaron en manifestaciones y bloqueos de ruta.

En conversación con Radio Cooperativa, Vargas explicó que el municipio mantiene una vigilancia constante y que hasta ahora no se ha instalado un campamento en el lugar. “No pasan de las 60 personas que se reúnen durante el día”, señaló, aunque advirtió que “pasan de noche” por pasos no habilitados. El jefe comunal relató que incluso el alcalde de Tacna le confirmó que por el lado peruano hay taxis esperando a los migrantes para trasladarlos durante la noche.

El edil sostuvo que la permanencia de los migrantes en la zona podría extenderse, debido a la solicitud del presidente peruano de apoyo al Ejército chileno para frenar el flujo. “Lamentablemente, los militares chilenos están apostados allí como vigías, pero no tienen atribuciones. La ley no les dio atribución, entonces de ninguna manera los van a parar o los van a detener. Ellos tendrán que seguir su camino”, afirmó.

Ante este escenario, Vargas planteó la necesidad de un corredor humanitario. “Este tipo de problemas se solucionan en forma ministerial a través de la diplomacia. Y acá debería estar el señor (Alberto) Van Klaveren instalado con su homólogo peruano para hacer un corredor humanitario y que esta gente tenga que pasar a su país como siempre se ha hecho”, sostuvo. Y agregó: “El corredor humanitario es lo más correcto que se puede pedir hoy día en este tipo de situaciones”.

El alcalde también contextualizó la crisis en el marco de las festividades de fin de año, señalando que muchos migrantes viajan a sus países para reunirse con sus familias. “Hay muchos de ellos que entraron sin papeles y salen sin papeles. Por lo tanto, salen por este costado de nuestro control regulado Chacalluta”, explicó.

Asimismo, destacó que Chile sigue siendo un destino atractivo para colombianos y venezolanos. “Muchos van y vienen sin papeles porque se les ha hecho común no obtener documentos chilenos, pero trabajan de una u otra manera”, comentó.

Finalmente, vinculó la situación con el ambiente electoral. “Los candidatos ofrecen muchas cosas y es posible que algunos migrantes se hayan sentido tocados con esta pauta que ha entregado el candidato Kast”, señaló. Y añadió: “Tenemos más de 900.000 venezolanos en nuestro país, entonces, es difícil que todos puedan salir. Si no han sido capaces en cuatro años de sacar 10 aviones llenos de migrantes a sus países, menos lo van a hacer en 114 días”.

