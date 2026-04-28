Crisis de dotación en Carabineros: Institución pierde más de 3.000 efectivos en siete años y vacantes operativas superan las 11 mil

Una severa merma en las filas de la policía uniformada quedó al descubierto luego de que se llevara a cabo la ceremonia por el 99° aniversario de Carabineros, evento realizado en la Escuela de Oficiales.

Las cifras a las que tuvo acceso La Tercera revelan una clara tendencia a la baja durante los últimos siete años, periodo en el cual la institución sufrió una pérdida superior a los tres mil efectivos. Si bien para el cierre de este año se proyecta llegar a los 56.509 funcionarios, superando los 56.068 con los que Carabineros contaba en 2025, el contraste es notorio al comparar con los 59.894 policías que integraban las filas en 2019.

El escenario genera especial preocupación respecto a quienes se desempeñan "en la calle". Actualmente, las vacantes en la institución alcanzan los 12.222 cupos, y de esa cifra, 11.200 pertenecen netamente a funciones operativas. A esto se suma que, desde 2019, se han concretado 4.600 retiros de funcionarios dedicados a tareas de "orden y seguridad".

Quienes agrupan a suboficiales y carabineros, es decir, el Personal de Nombramiento Institucional (PNI), representan el sector más afectado por esta crisis. Luego de la pandemia y el estallido social, el descenso en este escalafón fue abrupto: pasaron de tener 43.941 efectivos en 2020 a solo 38.134 en 2025. Las estimaciones futuras tampoco son alentadoras, ya que se proyecta una dotación de apenas 34 mil uniformados para el año 2030.

Al analizar este declive, fuentes vinculadas a la materia alertan que "en promedio se han perdido casi mil carabineros por año".

Con el objetivo de frenar esta escasez de contingente, el Presidente José Antonio Kast comunicó que se implementará un incremento en el estipendio otorgado a los aspirantes que integran los diversos grupos de formación de Carabineros.

Sobre este mismo punto, el subsecretario Andrés Jouannet hizo hincapié en la urgencia de la situación, asegurando que "en las escuelas de grupo formación tenemos un déficit de carabineros, que es real, estamos perdiendo más o menos mil carabineros anuales, por lo tanto, tenemos que revertir".

Adicionalmente, se contempla la entrega de una asignación trimestral que funcionará como un aporte extraordinario a las remuneraciones. Respecto a esta iniciativa, Kast subrayó que "tenemos que hacerlo de manera responsable para que se mantenga en el tiempo y para conciliarlo con las restricciones presupuestarias que debemos atender".

ANTECEDENTES Y FORMACIÓN

Esta falta de personal ha sido un problema persistente. Durante el gobierno de Gabriel Boric se intentó aumentar en 800 las plazas de formación y reintegrar a funcionarios retirados, además de contratar civiles para tareas administrativas. Pese a que se reincorporaron 1.100 policías y 442 civiles, la actual administración consideró que el impacto de estas medidas fue menor.

Las postulaciones son otro foco de preocupación. Mientras que entre los años 2015 y 2019 se registraba un promedio de 16.100 jóvenes por año, la cifra cayó un 52% entre 2020 y 2024. Aunque en 2023 hubo una leve recuperación, esta resultó insuficiente, y en 2024 los números volvieron a descender.

Actualmente, la Escuela de Formación cuenta con 2.532 alumnos, pese a tener capacidad para 3.255. Aunque las plazas han aumentado desde 2022, aún están por debajo de las 3.500 proyectadas en el plan anterior, el cual incluía nuevas escuelas en construcción.

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