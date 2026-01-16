Crespo critica dichos de Presidente Boric tras fallo por caso Gatica y acusa sesgo de la Fiscalía

El exteniente de Carabineros, Claudio Crespo, absuelto de las acusaciones de Fiscalía de haber causado lesiones graves gravísimas que dejaron ciego al estudiante, hoy diputado electo, Gustavo Gatica, defendió el fallo, el que calificó como “histórico” y atacó duramente al Presidente Boric por cuestionar la decisión del tribunal.

“Yo creo que ahí el Presidente está tremendamente equivocado, o sea, él no puede de ninguna manera cuestionar una decisión de un tribunal. Aquí los poderes del Estado están bien limitados unos de otros y separados a la vez, como tiene que ser dentro de una democracia”, aseguró en entrevista con La Tercera.

Agregó que “Boric está equivocado, acá no hay impunidad, acá habló de forma unánime la justicia, aunque no le guste el resultado. Le queda un mes y medio como Presidente y es inaceptable su intromisión con otro poder del Estado”.

Sobre el veredicto del tribunal comentó que “este es un fallo histórico de un juicio muy largo, con muchas aristas políticas. Con respecto a la autoría del disparo, nosotros manifestamos durante todo el juicio que yo no había sido el autor producto de los antecedentes médicos y clínicos que se manejaron en toda esta investigación. E insisto en eso. Las lesiones de Gatica fueron percutadas por alguien que estaba en una posición más baja que yo”.

“Acá el problema es que no se investigó para conocer la verdad, se investigó con un sesgo. Los fiscales buscaron pruebas e hicieron una reunión con los policías en que decidieron que yo era el responsable y de ahí no se movieron”, agrego el excarabinero.

Sobre el rol de los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledesma, el exuniformado lo calificó como “muy malo y con un sesgo notorio. A mí se me imputó la lesión de Gatica a partir de una investigación elaborada por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, dirigida por Cristian Lizama. Durante el juicio quedó establecido que desde el inicio decidieron que el autor era yo”.

Complementó que “se reunieron con todos los peritos y Lizama les dijo: ‘Aquí se va a investigar a Claudio Crespo’. Todos quedaron predispuestos. La planimetría se hizo dos días después, cuando el sitio ya estaba alterado. Se dijeron distancias que ni siquiera la perito reconoció haber medido. Hubo errores fácticos comprobables”.

PURANOTICIA