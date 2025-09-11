“¿Crees que es justo eso?": Parisi cuestionó a Kaiser por seguir recibiendo sueldo como parlamentario

Frente al cuestionamiento, el actual diputado aseguró que "yo estoy en conversaciones con el secretario de la Cámara para renunciar durante el tiempo de mi campaña a mi sueldo, en el tiempo que yo no vaya al Congreso".
En el marco de los "díalogos cara a cara" del debate presidencial, Franco Parisi emplazó a Johannes Kaiser por seguir recibiendo sueldo como diputado mientras postula a La Moneda.
El candidato presidencial del Partido de la Gente mencionó: "Johannes, te felicito el tremendo trabajo que has hecho con tu partido, lo difícil que es un partido, rumores sobran, pero es difícil un partido político. Sin embargo, nos encontramos hace cuatro meses y te pregunté si ibas a dejar la dieta parlamentaria donándola. Me dijiste que no, que ibas a seguir trabajando. Revisé tu página y dice que faltaste como siete días o algo así. ¿Crees que es justo eso? ¿Crees que es correcto que seas candidato financiado por el parlamento, más toda la asignación parlamentaria? Lo hizo Marco Enrique, que no es amigo mío. Lo hizo también Winter. Yo creo que no es correcto lo que esté pasando, que te estén pagando sueldo, que estén pagando sueldo más toda la parlamentaria del parlamento. Creo que es injusto e impropio".
La respuesta de Kaiser: "En primer lugar, efectivamente yo estoy en conversaciones con el secretario de la Cámara para renunciar durante el tiempo de mi campaña a mi sueldo, en el tiempo que yo no vaya al Congreso. Yo hoy día estuve en el Congreso trabajando normalmente. Estuve el día de ayer trabajando normalmente. Así es que yo, la verdad, es que he cumplido con lo que corresponde".
Luego agregó que "ahora, mira, para ser bien correcto, no me parece que tú quieras que la gente trabaje a cambio de nada. Yo estaba trabajando, a mí me eligieron como parlamentario con ciertas condiciones, y yo en la medida que cumpla con eso, me parece que estoy haciendo lo que corresponde. Yo no soy una persona millonaria, yo no recibo dinero desde fuentes que no conocemos. Entonces yo tengo que trabajar y tengo que vivir de mi sueldo, lo siento mucho. En ese sentido, voy a renunciar, voy a renunciar, es mi tiempo, voy a renunciar en el momento en que deje de trabajar como parlamentario, que es lo que corresponde. No antes y no después".
PURANOTICIA