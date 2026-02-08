Costanera Center avanza en oficinas y apunta a cerrar proyecto en 2026

El proceso de habilitación de oficinas en la Gran Torre Costanera continúa avanzando de forma gradual, luego de que en abril de 2025 la Municipalidad de Providencia aprobara una nueva recepción que permitió incorporar cerca de 25 mil metros cuadrados adicionales al mercado durante el año pasado.

Con esta ampliación —que incluyó principalmente los pisos 45 al 60, conocidos como high rise— el complejo alcanzó 90 mil m² operativos, consolidándose como uno de los principales polos corporativos del país. Desde Cenco Malls destacaron el posicionamiento del activo, señalando que el proyecto “está a punto de completarse y refuerza el crecimiento y la rentabilidad” del grupo.

Al cierre de diciembre de 2025, la superficie disponible llegaba a 15.259 m², equivalente a una vacancia de 17%, con una ocupación de 83%. Si bien este porcentaje es inferior al registrado en 2024, la compañía explicó que responde a la mayor cantidad de metros cuadrados habilitados. En paralelo, los ingresos aumentaron 24%, alcanzando los $15.284 millones.

Actualmente, la disponibilidad se concentra en los niveles más altos del edificio, con espacios Clase A que ofrecen vistas privilegiadas y altos estándares de diseño y eficiencia. Entre los arrendatarios figuran firmas como Salesforce, Mercado Libre, Amazon Web Services, Bayer, Maersk y Bank of China, entre otras.

Para completar la totalidad del proyecto aún resta una última recepción municipal, prevista para mediados de 2026, que permitirá sumar los 18 mil m² pendientes y alcanzar los 108 mil m² totales. Desde el municipio explicaron que esta etapa está sujeta al avance de obras de mitigación urbana, entre ellas mejoras viales, soterramiento de cableado y renovación del eje Providencia, aunque precisaron que cada recepción se evalúa de forma independiente.

PURANOTICIA