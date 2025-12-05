Corte Suprema suspende por dos meses al ministro Simpertigue en medio de investigación por el caso "Muñeca Bielorrusa"

El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, decidió suspender por dos meses al ministro Diego Simpértigue, en el marco de la investigación disciplinaria que se encuentra a su cargo.

La resolución, dictada por el plazo máximo establecido, se efectuó tras la declaración que prestó este jueves el ministro -quién se encontraba de vacaciones- ante el fiscal instructor. La suspensión empezará a regir desde el martes 9 de diciembre.

El 14 de noviembre pasado, el pleno de la Corte Suprema inició un sumario en contra del ministro Simpertigue, tras aparecer involucrado en el caso "Muñeca Bielorrusa".

Al respecto, la ministra vocera María Soledad Melo informó que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, dio cuenta de los antecedentes que se han conocido públicamente y luego de conversar con el ministro afectado.

“El Pleno estimó necesaria la revisión de éstos antecedentes y para obtener mayor claridad respecto de los mismos dispuso la instrucción de un sumario administrativo, que va a estar a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema (Jorge Pizarro Astudillo)”, informó la ministra.

“A través del sumario administrativo lo que se hace es una investigación, a cargo de fiscal judicial, quien deberá analizar todos los antecedentes, tomarle declaración al ministro, recabar toda la información que requiera, para determinar si existe algún tipo de responsabilidad", añadió.

"Una vez realizada todas las diligencias tiene dos alternativas: formularle cargos al ministro, oportunidad en que el ministro tendrá que contestarlos, y el fiscal emitirá un informe y propone alguna medida (disciplinaria); o la absolución y eso es conocido por el Tribunal Pleno", agregó.

"Las medidas en virtud del sumario administrativo están en Código Orgánico (de Tribunales) y van desde la amonestación privada a la suspensión. Un destitución no es a través de un sumario administrativo, sino que ahí corresponde la apertura de un cuaderno de remoción, como ha ocurrido en otros casos, pero eso no se ha discutido”, concluyó.

Cabe señalar que el medio digital Reportea reveló que a dos días de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco el magistrado viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra imputado en dicha causa.

Simpertegui habría participado de dos resoluciones “intermedias” a favor del consorcio bielorruso durante ese proceso. El ministro no asistió al pleno durante esta jornada haciendo uso de un día administrativo.

Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados y excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, llamó a la Corte Suprema a abrir un cuaderno de remoción en contra del ministro Simpertigue, tras aparecer involucrado en la trama bielorrusa.

Además, declaró que “tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo hizo con la ministra Vivanco”.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados afirmó que a lo menos existe un conflicto ético, el que las instancias correspondientes tendrán que evaluar si es conflicto de interés u otro.

