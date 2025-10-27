Corte Suprema rechaza recurso de reposición y ratifica remoción de Verónica Sabaj del Poder Judicial

La Corte Suprema rechazó el recurso de reposición interpuesto por la defensa de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, en contra de la decisión que acordó su remoción del Poder Judicial en septiembre pasado.

El Pleno del máximo tribunal se reunió este lunes para analizar la petición y rechazó la petición planteada, hecho que fue comunicado por la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo Labra.

“Convocado este tribunal pleno para el día de hoy y revisado los antecedentes y fundamentos que constan en dicha reposición, por mayoría de sus integrantes, y teniendo presente que los argumentos esgrimidos no logran desvirtuar lo resuelto por fecha 30 de septiembre del año curso, y que los nuevos antecedentes fundantes se refieren a un cuaderno de remoción que ha sido incoado en contra de otro miembro del Poder Judicial, el que fue ponderado en su mérito, se acordó desestimar el recurso de reposición que ha sido deducido por la defensa de la ministra señora Verónica Sabaj”, dijo la vocera.

“Esta decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro señor Silva y él, temiendo presente lo señalado en un voto de minoría de la decisión adoptada en su oportunidad, tuvo por acoger la reposición”, agregó la magistrada.

Además informó que la resolución fue adoptada luego de desechada la indicación previa de dos ministros, quienes estuvieron por declarar inadmisible la reposición interpuesta, por considerar que el artículo 80 de la Constitución Política de la República no contempla dicho arbitrio.

La Corte Suprema indicó que la resolución ya fue comunicada a la defensa de la ministra señora Sabaj.

Cabe recordar que la remoción de la magistrada se originó luego de que se revelaran chats de WhatsApp entre ella y el abogado Luis Hermosilla, que delataban favores entre ambos antes y después de que ella asumiera el cargo, lo que derivó en una investigación administrativa por parte del máximo tribunal.

