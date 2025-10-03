Corte Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue para poder abrir opción de candidatura a diputado

La Corte Suprema decidió tramitar un recurso de amparo presentado por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el Juzgado de Garantía, que no acogió reabrir la investigación de Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).

Según informó Radio Bío Bío, la Corte de Apelaciones de Santiago lo había declarado inadmisible, pero la Corte Suprema lo devuelve y ordena que se tramite este recurso de amparo de Jadue para que su proceso judicial sea suspendido por el momento y que se reabra la investigación para que el exalcalde pueda tener el tiempo para presentarse como candidato a diputado por el distrito 9.

En concreto, si la Corte de Apelaciones acoge este amparo, Jadue dejaría de estar en calidad de acusado y podría eventualmente reingresar a la papeleta del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

En el fallo, el Tricel señaló que el impedimento era temporal mientras el exjefe comunal estuviera acusado.

En esa línea, si la Corte Suprema acoge este amparo, no estaría en esa calidad, por lo que estaría habilitado para ejercer su voto y ser candidato en las próximas elecciones del 16 de noviembre.

PURANOTICIA