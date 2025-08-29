Corte Suprema investigará si polémico encuentro de Valencia, Chadwick y Hermosilla cumplió con la ley de lobby

El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha quedado bajo la lupa de la Corte Suprema. El máximo tribunal del país ordenó investigar la polémica reunión que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla y el ex ministro Andrés Chadwick, a pocos días de haber asumido su cargo al frente del Ministerio Público.

La decisión de la Suprema se produjo al acoger un recurso de los diputados del Partido Comunista, Luis Cuello y Boris Barrera, y revocar un fallo previo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado la denuncia. De esta manera, el máximo tribunal instruye formalmente que se dé curso a una investigación para determinar si el encuentro cumplió con la ley de lobby.

Según la versión entregada por el propio Valencia, el encuentro ocurrió en octubre de 2024. El fiscal nacional aseguró que se trató de una reunión informal para "aclarar" y "resolver asperezas" sobre temas personales, insistiendo en que no tuvo relación con causas judiciales y, por lo tanto, no estaba cubierta por la ley de lobby.

A pesar de su defensa, la Corte Suprema ha determinado que la situación debe ser objeto de un peritaje legal. El fallo eleva la relevancia del caso, poniendo de manifiesto la rigurosidad con la que el máximo tribunal evalúa la transparencia y las interacciones de las altas autoridades con figuras del poder político y judicial.

