Corte Suprema instruye sumario administrativo tras grave incidente en la Corte de Apelaciones de Arica

El Pleno de la Corte Suprema se reunió de manera extraordinaria este viernes y adoptó decisiones relacionadas con el incidente en la Corte de Apelaciones de Arica, donde fue abatido un funcionario judicial que atacó con un arma blanca al administrador del tribunal de alzada.

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo Labra, informó que una vez producido este hecho, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco; el ministro encargado de seguridad, Manuel Antonio Valderrama y la Corporación Administrativa del Poder Judicial se contactaron con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, María Verónica Quiroz Fuenzalida, para informarse de los hechos y entregar ayuda social y apoyo a los funcionarios judiciales y ministros del tribunal de alzada afectados por la situación.

“En definitiva se dispuso que la ministra (María) Angélica Repetto, quien es la encargada del Comité Nacional de Riesgos Psicosociales, se va a constituir la próxima semana en esa Corte de Apelaciones, con el objeto de evaluar la situación que se está viviendo en dicha repartición y coordinar de manera directa los apoyos que se necesiten por los funcionarios en temas psicológicos, la ayuda que requieran y la contención necesaria para este lamentable hecho”, dijo Melo.

Agregó: “También, a petición de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, se ha dispuesto la instrucción de un sumario administrativo de responsabilidad o alguna cuestión que pareciera irregular, no obstante que se trata de la situación de un funcionario que hasta aquí aparece que no ha habido transgresión de medidas de seguridad, pero es importante analizar la situación, y por ello se encargó una investigación al fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Arica”.

PURANOTICIA