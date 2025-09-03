Corte Suprema inicia un proceso que podría sacar de su cargo a Antonio Ulloa, ministro suspendido por "Caso Audios"

La Corte Suprema ha iniciado formalmente un cuaderno de remoción contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, en el marco del "Caso Audios". La decisión, notificada el miércoles, se suma a la sanción de dos meses de suspensión que ya pesaba sobre el magistrado.

Ulloa tiene un plazo de cinco días hábiles, a contar de hoy, para presentar su informe y descargos ante la máxima instancia judicial.

La apertura de este proceso se da tras revelarse conversaciones entre Ulloa y el abogado Luis Hermosilla, imputado en la causa. Los antecedentes apuntan a una presunta intervención del ministro en nombramientos judiciales, tanto para su propio beneficio como para el de otros jueces y fiscales.

Este no es el único caso que la Corte Suprema investiga. La ministra Verónica Sabaj, también de la Corte de Apelaciones de Santiago, enfrenta un proceso similar. La investigación indica que la magistrada habría solicitado beneficios personales y para terceros, comprometiendo su imparcialidad. Los hechos atribuidos a Sabaj se remontan a su periodo como jueza, donde habría mantenido gestiones con Hermosilla para influir en otras designaciones, lo que hoy la expone a la pérdida de su cargo.

¿Qué es un cuaderno de remoción?

Un cuaderno de remoción es un procedimiento disciplinario especial que busca determinar si un magistrado ha incumplido con el requisito constitucional de "buen comportamiento". A diferencia de una sanción, la remoción es una medida definitiva que puede poner fin a la carrera de un juez en el Poder Judicial.

PURANOTICIA