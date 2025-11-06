Corte Suprema dice que "nadie puede tener certeza" si otros magistrados han incurrido en conductas similares a las de Vivanco

El vocero (s) de la Corte Suprema, Jorge Sáez, abordó el proceso judicial que enfrenta la removida ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, quien enfrenta una causa judicial en el caso denominado como “Muñeca Bielorrusa“.

Al respecto, indicó que “que este tribunal no va a expresar ninguna opinión sobre procesos judiciales en tramitación. Les recuerdo, además, que la situación de Ángela Vivanco fue abordada y resuelta el año pasado por la Corte Suprema, por lo que no corresponde pronunciarse sobre este tema”.

Ante la consulta sobre si el máximo tribunal tiene la tranquilidad de que estos casos no se repitan, Sáez respondió: “Hay mucha preocupación porque este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y es por eso que la Corte Suprema está tomando diversas medidas y acciones para lograr ese propósito".

Detalló que "hemos revisado nuestros procedimientos para que las personas tengan certeza de que nadie puede influir ni en la integración de las salas, ni en la elaboración de las tablas, de modo tal que una causa se pueda adelantar a otra".

“Y por otra parte, el Poder Judicial está interesado en difundir entre todos los integrantes un código de ética que ha sido elaborado de manera inédita por primera vez para este país, que prevenga respecto a las conductas que no son aceptables”, añadió.

Respecto de si se está ante una crisis del Poder Judicial, aseveró que “ese es un juicio que no nos corresponde a nosotros, los ciudadanos son libres de expresar esa opinión. Nosotros nos hacemos cargo de lo que a nosotros nos corresponde”.

Al ser consultado sobre si hay certeza de que otros ministros no incurrieron en conductas similares a las de Vivanco, manifestó que "nadie puede tener certeza respecto de eso. Pero nosotros estamos preocupados por administrar controles que nos permitan tener mayor seguridad de que esto no vuelva a ocurrir”.

Finalmente, el vocer (s) del máximo tribunal declinó ahondar en las declaraciones de Vivanco sobre que las diligencias realizadas en la arista bielorrusa se trataran de un “show mediático”.

