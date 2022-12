Corte Suprema descarta que eventual rechazo de Marta Herrera como Fiscal Nacional sea un fracaso del Poder Judicial

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, desmarcó al Poder Judicial de las críticas relacionadas con el proceso de elección del Fiscal Nacional, acentuadas después de los reparos de algunos parlamentarios a la decisión del Gobierno de designar a Marta Herrera como candidata tras el rechazo de José Morales.

Recientemente, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que si Herrera es rechazada en la Cámara Alta sería “un fracaso de los tres poderes del Estado, no solo de uno”, remarcando que están los tres poderes implicados en la designación.

Consultado al respecto, Fuentes señaló: "¿Por qué de los tres poderes del Estado? No pues, si nosotros hicimos la quina y no nos corresponde a nosotros la designación".

"Así que no tenemos ningún fracaso en el Poder Judicial. Por el contrario, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones. Por qué responsabilidad de los tres poderes del Estado, si nosotros cumplimos. Elegimos a todos los postulantes de acuerdo a sus méritos, hicimos la quina y la designación no nos corresponde a nosotros", agregó.

"Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el tema. No voy a opinar sobre el Gobierno, no voy a criticar sus declaraciones, no me corresponde", complementó.

De todas formas, el timonel del tribunal supremo se abrió a modificar el mecanismo para elegir al timonel del Ministerio Público: "Ese es un tema que vamos a tener que analizar en su minuto”.

48 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO SE DESMARCAN DEL PRESIDENTE DE ANFUMIP

A través de un comunicado de prensa, la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip) se declaró en alerta roja por la nominación de Herrera , acusándola de avalar "malas prácticas basada en la cultura interna de amiguismos, endogamia y falta de transparencia y accountability”.

“Marta Herrera no cumple un perfil de independencia al haber sido partícipe y corresponsable de la gestión de Abbott, manteniendo compromisos internos con actuales autoridades regionales y directivos, que se mantendrán con ella a la cabeza del Ministerio Público, perpetuando la situación actual de estancamiento, falta de modernización e innovación que actualmente caracteriza a la institución”, añadió la organización.

Sin embargo, 48 funcionarios asociados a la Anfumip emitieron una declaración desmarcándose de las críticas y afirmaron estar sorprendidos por la misiva, adjudicándola al presidente de la entidad, Freddy González.

“La presentación del día de anteayer no nos representa en lo absoluto, que fue una declaración que no ha sido consultada a las bases y que por lo tanto, debe entenderse como la opinión de sus dirigentes, en particular de quien la suscribe, y no como la expresión de los cientos de asociados”, indicaron.

Lamentaron que la dirigencia de la asociación se haya "involucrado en el proceso de nombramiento del próximo/a Fiscal Nacional, al emitir un comunicado público utilizando expresiones inconvenientes e inapropiadas, basadas en descalificaciones, haciendo parte a nuestra asociación de una “guerra sucia” que lo único que logra es desprestigiar al Ministerio Público y a quienes trabajamos día a día por nuestra querida institución”.

“Nos decepciona el actuar de la dirigencia de Anfumip que se ha apartado de los objetivos de una entidad gremial y laboral”, concluyeron.

PURANOTICIA