Corte Suprema denuncia a altos funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial por "venta de servicios"

La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo Harboe, presentó una denuncia en contra de altos funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Esta acción se realizó tras un sumario administrativo en contra del jefe del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI), Mario Lara Orellana; el jefe del Subdepartamento de Modernización, Esteban Paiva Jara; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación, según consigna Biobío Investiga.

La ministra Gajardo decidió formular cargos en contra de los tres empleados por haber “ofrecido servicios remunerados a terceros”, “directamente y también a través de sociedades”, entre 2024 y 2025.

La magistrada argumentó que los mismos estaban “relacionados directamente con las funciones que cumplen en la CAPJ”. Desde la Corte Suprema sospechan que pudieron haber utilizado sus conocimientos obtenidos en el ejercicio de su trabajo en el Poder Judicial para luego transarlos en el extranjero.

Los funcionarios fueron contratados por República Dominicana. También, el sumario detectó que habían ofrecido servicios en Argentina y Chile, a través de Innovectio SpA, sociedad de la que los tres profesionales son socios. La ministra estimó que estos hechos podrían ser constitutivos del delito de negociación incompatible.

De acuerdo a conocedores de la materia, el sumario administrativo tuvo su origen en una denuncia anónima ingresada el 20 de octubre.

Los funcionarios involucrados han señalado que se encuentran realizando sus descargos y que están ocupando todas las etapas del proceso administrativo en curso para demostrar su inocencia.

Asimismo, cuestionaron la filtración de antecedentes del sumario, dado que “dañan la honra y afectan el principio de inocencia”.

“No podemos contestarlas con información veraz, ya que respetamos el secreto que transitoriamente recae en este procedimiento. Sin embargo, enfocamos toda nuestra energía en nuestra defensa. No hemos vulnerado norma alguna”, indicaron.

