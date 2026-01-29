Corte Suprema de Brasil aprueba la extradición a Chile de Martín de los Santos por brutal golpiza a conserje en Vitacura

El trabajador de 70 años perdió la visión de un ojo y sufrió múltiples fracturas en el rostro tras ser agredido la noche del 17 de mayo.
La Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición de Martín de los Santos, imputado por haber golpeado a un conserje de 70 años en la comuna de Vitacura la noche del 17 de mayo del 2025, quedando este último gravemente lesionado.
El trabajador perdió la visión de un ojo y sufrió múltiples fracturas en el rostro
Luego de la agresión, el sujeto huyó a Brasil, donde tras varios días fue detenido por la Policía Federal y recluido en el Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas.
La orden fue presentada bajo el Acuerdo de Extradición entre los estados Partes del Mercosur, además de Bolivia y Chile.
Lo anterior, se concretó ya que se procesará al individuo de 32 años por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y amenazas.
La solicitud fue presentada por el mismo de los Santos, quien expresó "su interés en la extradición urgente", aludiendo a problemas de salud que tendría su padre, según antecedentes exclusivos a los que accedió T13.
En el cierre del documento, se consigna que se aprobó "la libre y espontánea manifestación de conformidad del Extraditado con al solicitud de extradición".
PURANOTICIA