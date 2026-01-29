Corte Suprema de Brasil aprueba la extradición a Chile de Martín de los Santos por brutal golpiza a conserje en Vitacura

La Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición de Martín de los Santos, imputado por haber golpeado a un conserje de 70 años en la comuna de Vitacura la noche del 17 de mayo del 2025, quedando este último gravemente lesionado.

El trabajador perdió la visión de un ojo y sufrió múltiples fracturas en el rostro

Luego de la agresión, el sujeto huyó a Brasil, donde tras varios días fue detenido por la Policía Federal y recluido en el Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas.

La orden fue presentada bajo el Acuerdo de Extradición entre los estados Partes del Mercosur, además de Bolivia y Chile.

Lo anterior, se concretó ya que se procesará al individuo de 32 años por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y amenazas.

La solicitud fue presentada por el mismo de los Santos, quien expresó "su interés en la extradición urgente", aludiendo a problemas de salud que tendría su padre, según antecedentes exclusivos a los que accedió T13.

En el cierre del documento, se consigna que se aprobó "la libre y espontánea manifestación de conformidad del Extraditado con al solicitud de extradición".

PURANOTICIA