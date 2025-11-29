Corte Suprema confirma pena contra ex Carabinero por simular asalto y sustraer armamento

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad en contra de la sentencia que condenó al excarabinero Iván Ronald Tapia Maturana a dos penas de 4 años y 3 años y un día de presidio efectivos por un falso asalto al retén Valle Hermoso, de la comuna de La Ligua, cometido en marzo de 2020.



En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó falta de imparcialidad del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, que condenó al ex carabinero por los delitos de malversación de efectos público (armas y municiones fiscales) y disparos injustificados.

El fallo de primer grado dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 01:15 horas del 2 de marzo de 2020, "un grupo indeterminado de personas llegó hasta el Retén de Carabineros Valle Hermoso, ubicado en calle Esmeralda N°3550, comuna de La Ligua, para sustraer diversas armas de fuego y otras especies que se almacenaban en la sala de armas del mismo retén".

"Tales sujetos actuaron previamente concertados con Iván Ronald Tapia Maturana, carabinero en servicio, que al momento de los hechos se encontraba a cargo de la guardia del retén y era el único carabinero que permanecía en funciones en dicho destacamento, manteniendo a su cargo la vigilancia de toda la unidad y la custodia de la sala de armas y de todo su contenido que, debidamente inventariado, se mantenía bajo llave", consignó la sentencia.

"En este contexto, Tapia Maturana aprovechando que se encontraba de guardia y en custodia del armamento y otros elementos policiales, consintió en que los sujetos sustrajeran desde la sala de armas especies fiscales, permitiendo y facilitando la ejecución del hecho. Así, el carabinero Tapia y al menos un sujeto no identificado transitaron por el patio trasero del retén cargando un bolso con las armas, momento en que se encendió un foco que se activó con el movimiento, lo que permitió que fueran vistos desde el segundo piso", añadió.

"Mientras Tapia y el desconocido manipulaban un bolso con especies del cuartel policial para ingresarlo en interior de la cabina del vehículo Z-8128 que se encontraba estacionado en el patio, llegaron a las inmediaciones del retén el sargento Roberto Carlos Manríquez Pereira, a bordo del Z-5050, junto a su conductor José Quezada Hernández, quien hizo uso de la bocina del vehículo policial para solicitar la apertura del portón, sonido que alertó a Tapia Maturana, quien dejó el bolso con las especies en el interior de la cabina del Z-8128, mientras los sujetos desconocidos huyeron con algunas especies sustraídas", agregó.

"Para ejecutar la sustracción de especies Tapia y los autores no identificados del hecho aparentaron un asalto al retén de Valle Hermoso, efectuando algunos de ellos rayados en las paredes del destacamento", señaló el fallo de primera instancia.

"En ese escenario el sargento 1° Roberto Manríquez Pereira salió del retén en persecución de uno de los sujetos por calle Esmeralda llegando hasta la esquina de Colón donde el antisocial dispara en su contra logrando huir y simultáneamente el carabinero Tapia disparó injustificadamente su arma de servicio hacia la vía pública con el solo propósito de simular un supuesto enfrentamiento con el asaltante", enfatizó la resolución.

"Por otra parte, en el cuartel, otros funcionarios policiales encontraron el bolso que cargaron Tapia Maturana y un sujeto desconocido al interior de la cabina del Z-8128 que estaba estacionado en el patio trasero del recinto policial", añadió.

"Finalmente se logró establecer que fueron sustraídas y no recuperadas una pistola marca Taurus, modelo pt-917, calibre 9 milímetros, serie TEZ01799, con un cargador; un revólver Taurus modelo 82-s nuevo, calibre .38, serie DS234089; al menos 14 cartuchos de guerra, 9 milímetros, marca Magtech; ocho cartuchos .38 , marca Magtech, especies avaluadas en la suma aproximada de $403.000" concluyó.

