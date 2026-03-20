Corte Suprema confirma desafuero de Joaquín Lavín y Fiscalía se prepara para formalizar al exdiputado

La Corte Suprema emitió un fallo que confirmó el desafuero del exdiputado Joaquín Lavín León, acogiendo en su totalidad la solicitud presentada por el Ministerio Público.

Con esta resolución, el ente persecutor quedó habilitado para avanzar hacia la formalización del exparlamentario por delitos de corrupción. El máximo tribunal estableció que existen antecedentes suficientes para investigar por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil.

El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, explicó que la decisión abre un escenario distinto: “El Ministerio Público al día de hoy queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie”.

En tanto, el abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, valoró el contenido del fallo y destacó que la resolución incluye delitos que no habían sido inicialmente querellados por el municipio. “Nos deja muy conformes y esperamos que prontamente se formalice la investigación en contra del exdiputado, y podamos en ese minuto también nosotros como municipio pedir medidas cautelares”, señaló.

Desde la Fiscalía indicaron que esperan la notificación oficial para solicitar la audiencia de formalización ante el tribunal correspondiente. Con este fallo, la investigación entra en una fase decisiva, en la que se expondrán los antecedentes reunidos y se buscarán eventuales responsabilidades penales del exdiputado.

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