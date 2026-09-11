Corte Suprema concluye revisión de cuadernos y remueve a 11 jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

Este viernes, el pleno de la Corte Suprema se reunió para dar término a las deliberaciones sobre los cuadernos de remoción abiertos en contra de jueces que viajaron fuera del país estando con licencia médica.

La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, informó la determinación de expulsar a 11 magistrados. “El pleno resolvió remover en votación dividida a 11 integrantes de la judicatura, considerando que no mantuvieron el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental”.

Además, precisó que se rechazó la remoción de 26 jueces.

Chevesich señaló que “las causas que se encuentran suspendidas por el tribunal constitucional serán examinadas tan pronto el estado procesal así lo permita”.

La ministra también explicó el escenario que enfrenta actualmente el pleno debido a los cargos vacantes. La Corte Suprema está integrada constitucionalmente por 21 miembros, aunque actualmente cuenta con 18 ministros en ejercicio. Pese a ello, la mayoría absoluta requerida continúa siendo de 11 votos.

“Quiero manifestar que la corte suprema está constituida por 21 miembros, y la norma de la constitución, el artículo 80, exige la mayoría de los componentes, la mayoría absoluta de los componentes, o sea, 11 miembros”, detalló.

Añadió que "también tengo que hacer presente que el tribunal dispuso abrir una una investigación sumaria disciplinaria a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema para investigar las filtraciones que ya han surgido ayer y hoy”.

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