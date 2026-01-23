Corte Suprema acoge querella de capítulos en contra de la exministra Vivanco y se abre el camino para que Fiscalía la formalice

La Corte Suprema dio luz verde este viernes a la querella de capítulos presentada contra la exministra Ángela Vivanco, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en causas judiciales tramitadas en la Corte.

El máximo tribunal resolvió rechazar la apelación presentada por la exmagistrada contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que previamente había declarado admisible la acción judicial.

En su resolución, la Corte Suprema sostuvo que “esta Corte comparte lo razonado por el tribunal a quo en sus motivaciones sobre los alcances del juicio de mérito que ha de realizarse en el análisis de la admisibilidad de la querella de capítulos deducida. Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 427 del Código Procesal Penal, se confirma la sentencia apelada de diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago”.

Con esta decisión, la Fiscalía queda habilitada para avanzar en la formalización de Vivanco por su presunta participación en delitos de cohecho y lavado de activos, en el contexto del caso denominado “Muñeca Bielorrusa”.

