Corte revisará este martes la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego por caso ProCultura

La Corte de Apelaciones de Santiago revisará este martes la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.

Orrego está imputado por fraude al fisco en la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional de Antofagasta. Si se acoge el desafuero, podrá ser formalizado.

Los alegatos estarán a cargo del fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Cristián Aguilar, y del abogado defensor Ciro Colombara, representante de Orrego.

El fiscal llega con dos derrotas a cuestas, ya que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad aunque bajo arraigo a Alberto Larraín, fundador de Procultura, y otros cuatro imputados.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esta decisión y avaló lo resuelto por el juez de Garantía, Patricio Álvarez, en cuanto a que no hay pruebas del fraude al fisco.

Como sea, la fiscalía sostiene que Orrego cometió fraude al fisco al suscribir dos convenios con Procultura por un total de $1.690 millones sin que la fundación contara con la “capacidad, idoneidad, competencia y experiencia” necesarias para ejecutar los contratos.

Los recursos entregados en 2022 a Procultura debían destinarse al programa “Quédate”, iniciativa orientada a la prevención del suicidio. Sin embargo, cerca de $1.000 millones no estarían justificados.

Según la Fiscalía, el convenio carecía de justificación técnica y estaría sustentado únicamente en la cercanía entre Larraín y el gobernador Orrego.

PURANOTICIA