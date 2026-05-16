Corte rechazó recurso de amparo y confirma prisión preventiva de Lavín

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por el exdiputado Joaquín Lavín, y confirmó que deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante esta jornada, la Segunda Sala del tribunal estableció que "no concurriendo en la especie una ilegalidad o arbitrariedad palmaria y manifiesta que justifique la intervención correctiva excepcional de esta Corte por la vía del artículo 21 de la Constitución, y no habiéndose afectado de manera ilegal la libertad personal y la seguridad individual del amparado, la presente acción será desestimada".

De esta forma, se rechazó la acción presentada por el exdiputado Lavín, "sin perjuicio de los demás derechos y recursos que puedan corresponderle en la sede procesal pertinente".

El exparlamentario fue formalizado el pasado 8 de mayo, quedando en prisión preventiva, la cual se encuentra cumpliendo en el anexo Capitán Yáber.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la máxima cautelar a Lavín como autor de los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, ilícitos cometidos entre 2015 y 2026.

En su resolución, el juez Daniel Urrutia Laubreaux argumentó que debido a "la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo; esto es, más de cinco años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel; es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas, la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva".

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