Corte de suministro eléctrico afecta a múltiples comunas de la región Metropolitana: Más de 368 mil clientes sin luz

Un corte del suministro eléctrico se produjó la tarde de este lunes en distintos puntos de la región Metropolitana.

La interrupción del servicio afecta a las comunas de Puente Alto, Estación Central, La Florida, San Bernardo, La Reina, La Granja, Peñalolén, Ñuñoa, entre otras.

Enel informó que a las 15:42 horas se produjo "una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes".

Por su parte, el Coordinador Eléctrico indicó: "Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las SSEE Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital".

Agregaron que "la demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW".

En tanto, desde Metro de Santiago reportaron intermitencias en los servicios de las líneas 4, 4A y 5. Lo anterior, dado una variación en la tensión.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó que a las 16:00 horas son 368.674 los clientes afectados.

