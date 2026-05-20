Cámara de Diputados aprueba en general la Ley de Reconstrucción con 90 votos y arranca maratónica revisión de indicaciones

Por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó en general este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que ahora continúa su tramitación con la votación en particular de su articulado.

Para lograr el respaldo a la idea de legislar, el Gobierno necesitaba al menos 78 votos favorables —mayoría simple considerando a los 155 diputados presentes en Sala—, cifra que finalmente superó con holgura.

Previo a la votación, el oficialismo contaba con 76 respaldos asegurados y esperaba sumar apoyo desde el Partido de la Gente (PDG), tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo a propósito del reembolso de gastos en pañales y medicamentos.

No obstante, en las horas previas a la sesión, el PDG modificó su postura y anunció libertad de acción para sus parlamentarios, manifestando reparos respecto a la invariabilidad tributaria incluida en el proyecto.

La controversia se centra en el artículo 33, disposición que establece que durante 25 años no podrán modificarse las condiciones tributarias para empresas que inviertan en Chile montos superiores a los 50 millones de dólares.

Frente a las críticas, el Gobierno manifestó disposición a reducir el período de invariabilidad a 20 años y aumentar los montos mínimos de inversión exigidos. Sin embargo, precisó que dichas modificaciones serían discutidas más adelante, durante la tramitación en el Senado, debido a la necesidad de realizar nuevos cálculos técnicos.

Tras la aprobación en general, la Cámara inició la votación en particular del articulado y de las indicaciones declaradas admisibles. En total, existen 118 indicaciones presentadas, incluidas renovaciones de enmiendas, las cuales serán votadas sin discusión.

El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, sostuvo que su colectividad no entregará “cheques en blanco”, aunque aclaró que tampoco caerán “en una lógica de no poder negociar para que el país avance”.

“Vamos a aprobar aquello que ayude a mover la economía y a generar oportunidades reales y vamos a rechazar todo lo que vaya a golpear a la clase media”, advirtió.

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