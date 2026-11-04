Corte de Santiago mantiene prisión preventiva en la cárcel de Casablanca a Luis Hermosilla por arista del caso Audios

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por la defensa del abogado Luis Hermosilla para revertir la prisión preventiva decretada el 28 de octubre noviembre pasado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la arista del exfiscal Manuel Guerra del caso Audios.

En fallo dividido, la octava sala del tribuna de alzada mantuvo la medida en contra del abogado formalizado por soborno en la causa que también mantiene en prisión preventiva al exfiscal Guerra, formalizado a su vez por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos.

Guerra se encuentra privado de libertad en el anexo cárcel Capitán Yáber, lo cual obligó a Gendarmería a trasladar a Hermosilla al penal de Casablanca, debido a que el tribunal también dispuso la prohibición de los imputados de comunicarse entre ellos. Gendarmería no esaba en condiciones de garantizar dicha medida.

A favor de rechazar el recurso de Hermosilla votaron el ministro Pedro Caro y la abogada integrante Magaly Correa. En contra se pronunció el ministro Rodrigo Schnettler, quien sostuvo que la libertad del penalista no representa un peligro para la seguridad de la sociedad y que mantenerlo privado de libertad resulta desproporcionado.

CAUSA CONTRA GUERRA

El 19 de marzo pasado, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del exfiscal Manuel Antonio Guerra Fuenzalida, imputado por los delitos consumados y reiterados de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos.

Los ilícitos habrían sido cometidos entre 2016 y 2021, periodo en que ejerció el cargo de fiscal regional metropolitano oriente y en el el que desarrollo varias investigaciones, entre ellas el caso Penta sobre el financiamiento ilegal de la política.

En dicha oportunidad, la Fiscalía Regional de Arica expuso que entre 2016 y 2021, el imputado Manuel Guerra, en su calidad de fiscal regional oriente, mantuvo una estrecha relación con el abogado Luis Edgardo Hermosilla Osorio, quien se desempeñaba como litigante particular y como asesor en materias penales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el primer y segundo gobierno del Presidente Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique.

Dicha relación se fortaleció e instaló como una práctica reiterada que se desarrollaba principalmente mediante mensajería de WhatsApp, a través de la cual se produjo un intercambio de información.

En ese marco, Guerra Fuenzalida adoptó una práctica constante orientada a la entrega y anticipación indebida de antecedentes, información, decisiones y actos conocidos en el ejercicio de sus cargos –y por tanto secreta para terceros– y la adopción de decisiones procesales alejadas de consideraciones técnicas o jurídicas y que infringían los deberes del cargo, todo lo cual estaba destinado a favorecer o congraciarse con Hermosilla Osorio, personas ligadas a él o al sector político que representaba.

Como contraprestación y en el contexto de esta larga relación, el imputado Guerra Fuenzalida solicitó a cambio de sus gestiones diversos beneficios para sí o terceros, todo lo anterior con infracción de los deberes, obligaciones y prohibiciones que, como funcionario público y fiscal regional, debía respetar.

PURANOTICIA