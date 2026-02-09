Corte de Apelaciones rebaja medida cautelar de Luis Hermosilla: ahora deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno

La Corte de Apelaciones de Santiago modificó la medida cautelar de Luis Hermosilla de arresto domiciliario total a nocturno.

Ahora, tras la resolución del tribunal de alzada, el imputado en el marco del caso Audio deberá cumplir la medida cautelar entre las 22:00 y 06:00 horas.

La defensa del abogado había apelado a la decisión del Juzgado de Garantía de Santiago que rechazó modificar la medida de arresto domiciliario total por posible "riesgo de fuga".

Luego de esa audiencia, Hermosilla señaló que "ya se están terminando los momentos en que el Ministerio Público puede hablar libre e impunemente. Por eso queremos ir a juicio oral: lo que dice la Fiscalía tiene toda la posibilidad de ser controvertido por nosotros y nos podemos defender. Hoy se están aprovechando de que todavía estamos en una situación en que no podemos intervenir".

Además, defendió la necesidad de que la fiscal Lorena Parra preste declaración: "¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo? Y las solicitudes que ella me efectuó, en las cuales está mintiendo".

"Ella no solo me mandó su currículum: me pidió que interviniera con ministros de la Corte que ella misma me indicó, insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que ella misma me había solicitado", afirmó.

