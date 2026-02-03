Corte de Apelaciones podría revisar desafuero del gobernador Claudio Orrego la próxima semana en el marco del caso Procultura

La Corte de Apelaciones de Santiago podría discutir la próxima semana el eventual desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso Procultura.

Según consignó El Mercurio, el presidente del tribunal de alzada, Fernando Carreño, confirmó que la próxima semana se podría poner en tabla la solicitud contra la autoridad.

Esta medida surge en el marco de la investigación por el traspaso de fondos públicos a fundaciones. De acuerdo al Ministerio Público, Orrego tiene calidad de imputado en esta investigación.

La revisión de la solicitud de desafuero está programada para desarrollarse en un pleno extraordinario. Sin embargo, el calendario judicial está sujeto a las estrategias de las defensas y querellantes, por lo que, si ninguna de las partes solicita la suspensión, la vista de la causa se realizará la próxima semana.

En caso que alguna de las partes decida suspender el proceso, la revisión se postergaría para la última semana de febrero.

