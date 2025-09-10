Corte de Apelaciones ordena a Presidencia entregar los correos de Crispi y Durán por caso Monsalve

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la solicitud del diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), quien en el contexto de la comisión investigadora del caso Monsalve solicitó acceder a los correos del entonces jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi; y del jefe de gabinete, Carlos Durán; para ratificar la versión entregada por ambos a la instancia indagatoria de la Cámara Baja.

Al respecto, el parlamentario valoró la decisión del tribunal de alzada y explicó que con la solicitud para acceder a los correos se buscaría “información muy relevante a la hora de profundizar y analizar el Caso Monsalve y cómo fue enfrentado en su momento”.

En ese contexto, el parlamentario afirmó que “creo fundamental que logremos resguardar el principio constitucional de transparencia resguardado por nuestra Carta Magna y que, por supuesto, todas las instituciones tienen el deber de respetar y cumplir”.

Finalmente, enfatizó que “aquí no estamos abordando materias que son de seguridad nacional ni otras materias sensibles. Sino que hemos pedido conocer y acceder a correos y documentos específicos en el contexto de un caso que estremeció a nuestro país y que es de alta connotación social”.

