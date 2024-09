Corte de Apelaciones desestima recursos de apelación y mantiene arresto domiciliario total para Daniel Jadue

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El tribunal de alzada analizó los recursos presentados por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que buscaban revertir la decisión tomada por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 2 de septiembre.

En ese momento, el tribunal cambió la medida cautelar de prisión preventiva que se encontraba cumpliendo el exjefe comunal por arresto domiciliario total.

Entre sus argumentos, la jueza Paula Brito consideró la irreprochable conducta anterior del imputado y que ya no cumple funciones como alcalde de Recoleta, por lo cual la prognosis de la pena baja considerablemente. Además, destacó que no salió del país a pesar de que no tenía cautelar al respecto.

Jadue estuvo recluido desde el 3 de junio en el anexo cárcel Capitán Yáber, tras ser formalizado por administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal, en el marco del caso «Farmacias Populares».

PURANOTICIA