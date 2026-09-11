Corte de Apelaciones de Santiago revoca prisión preventiva de ocho imputados en el marco del caso «Imperio Ámsterdam»

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que había decretado la prisión preventiva para ocho imputados en el marco del caso «Imperio Ámsterdam» por tráfico de "marihuana medicinal".

Los individuos pertenecían a una organización que fue formalizada por los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas del género cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

Además, el tribunal de alzada decidió modificar el arresto domiciliario total de otros dos imputados, decretando para los 10 sujetos las medidas de arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre sí y con los demás imputados de la causa.

Desde el Ministerio Público indicaron que la Corte de Apelaciones "tuvo por acreditada tanto la existencia del delito como presunciones fundadas de participación en calidad de autores respecto de los imputados en los delitos de tráfico ilícito de drogas; siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis; y desvío de dichas sustancias, ilícitos previstos en los artículos 3°, 8° y 10 de la Ley N° 20.000, y que considera más de 500 kilos de cannabis y otros productos con elevados niveles de THC, que es el componente psicoactivo del cannabis".

Asimismo, explicaron que el tribunal "consideró que la prisión preventiva no es la única cautelar para asegurar los fines del procedimiento ya que, de acuerdo a lo argumentado por el Tribunal, el peligro para la seguridad de la sociedad a que se refiere la ley y que justifica la prisión preventiva ha de entenderse en este caso como peligro de reiteración, esto es, como la posibilidad de que el imputado, en el evento de recuperar la libertad, pueda incurrir en nuevos y similares ilícitos".

"Dentro del plazo judicial de investigación fijado por el Tribunal en 120 días, se llevarán a cabo una serie de diligencias, como el análisis de numerosa evidencia que fue levantada e incautada desde los sitios del suceso durante el operativo simultáneo realizado el pasado 13 de agosto en 9 regiones del país, así como la toma de declaraciones y la práctica de diversos peritajes, para -una vez agotado el plazo judicial de investigación fijado por el Tribunal-, presentar acusación y llevar la causa a juicio oral", indicó el Ministerio Público.

Finalmente, afirmaron que "la Fiscalía evaluará formalizar la investigación respecto de otras personas que puedan tener la calidad de imputados en la causa. En total en esta indagatoria existen, hasta ahora, 72 imputados los cuales fueron detenidos en el marco un operativo nacional".

PURANOTICIA