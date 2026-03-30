Corte de Apelaciones de Santiago ratificó ña prisión preventiva para el exfiscal Manuel Guerra

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para el exjefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra.

Con esta resolución, el tribunal de alzada desestimó la apelación de la defensa, que pretendía revertir la decisión adoptada el pasado 19 de marzo por el 4.º Juzgado de Garantía.

Tras conocerse el fallo, el director anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, destacó la solidez de la resolución, calificándola como “bastante robusta”. A juicio del representante del Ministerio Público, la determinación judicial consideró adecuadamente la pluralidad de delitos, su gravedad y el modo en que fueron ejecutados.

Bajo esa premisa, Campos subrayó que el dictamen permite “reafirmar el criterio adoptado por el juez de Garantía que, en definitiva, el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad”.

En la vereda opuesta, el abogado defensor Carlos Mora Jano manifestó su desacuerdo con la decisión de los ministros, argumentando que su recurso de apelación era una pieza judicial “bastante fundada”. Pese al revés, el jurista aseguró que mantendrán su estrategia legal: “seguiremos trabajando, aportando todos los antecedentes en esta investigación para tratar de desvirtuar los hechos que se le imputan a nuestro representado”. Mora Jano recordó que el proceso se encuentra en una fase temprana y proyectó que “si no es en esta etapa, será en el juicio oral correspondiente”.

Actualmente, el ente persecutor dispone de un periodo de 45 días para concluir las indagatorias contra Guerra, quien es procesado por los delitos de revelación de secretos, prevaricación y cohecho. Las imputaciones están estrechamente ligadas a sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla y a presuntas intervenciones en causas de alto impacto como los casos Penta, Dominga y Exalmar, sumado a sus nexos con el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

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