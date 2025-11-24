Corte de Apelaciones de Santiago mantiene en prisión preventiva a abogados imputados en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa"

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles -pareja de la exministra Ángela Vivanco-, imputados en el caso "Muñeca Bielorrusa".

El tribunal de alzada resolvió que los tres acusados por cohecho, soborno y lavado de activos se deberán mantener en anexo Capitán Yáber mientras se realice la investigación.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los abogados Vargas y Lagos como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec pagaron 45 millones de pesos a la exministra Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación.

El fiscal adjunto de la región de Los Lagos, Marco Muñoz, detalló siete resoluciones judiciales dictadas entre 2023 y 2024 que favorecieron al consorcio en litigios con Codelco, obligando a la cuprífera estatal a desembolsar más de $17.500 millones.

Estos fallos habrían contado con el voto favorable de Vivanco, quien habría intervenido a cambio de compensaciones económicas canalizadas por medio de su pareja, Gonzalo Migueles, junto a los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos.

PURANOTICIA