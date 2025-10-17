Corte de Apelaciones de Santiago mantiene el arresto domiciliario total para Daniel Jadue

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este viernes que Daniel Jadue continuará bajo arresto domiciliario total, mientras continúa la investigación penal en su contra por presuntas irregularidades vinculadas a su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

La resolución del tribunal de alzada se produjo tras revisar la apelación presentada por la defensa, que buscaba revertir la decisión adoptada por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Los magistrados confirmaron la cautelar y desestimaron un recurso de amparo presentado contra ese juzgado.

El abogado querellante, Christian Espejo, destacó el cierre de esta etapa procesal para la defensa.

“Hemos visto los últimos episodios que ha intentado en la práctica ejercer la defensa del señor Jadue y ya vemos que se puso fin a lo que intentaron ante el tribunal electoral, y, por otra parte, también la solicitud de libertad, que ya la Corte de Apelaciones terminó por confirmar la resolución del tribunal inferior y en este caso se mantendrá el arresto domiciliario”.

Además, adelantó que el foco ahora está en que “pasen los 60 días en que se dé a cumplir la diligencia que ordenó el tribunal”, ya que en dos meses más esperan ver nuevamente la acusación, con lo que Jadue volverá a tener la calidad de acusado.

